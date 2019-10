Antonio García Ferreras condena la agresión a la reportera de Telecinco: "Está haciendo su trabajo" Ecoteuve.es 2/10/2019 - 17:54 0 Comentarios

El presentador defiende desde La Sexta a la periodista del grupo rival

Antonio García Ferreras ha dejado a un lado la competencia entre cadenas para condenar la agresión que sufrió la reportera de Telecinco Laila Jiménez durante la manifestación del 1 de octubre en Barcelona. La periodista fue increpada, insultada y vejada.

"¿Por qué no te vas?", empezó diciendo el presentandor parafraseando los gritos que recibió la periodista. "Porque está haciendo su trabajo y porque esa calle es tan suya como los que se manifiestan".

Lea también: La respuesta de Mamen Mendizábal a la portavoz del PDeCAT tras relacionar a Ferreras con Villarejo: "Patinazo brutal"

"Como ven no hace falta actores, aunque en TV3 no se enteren. Esto es lo que pasa en más de una ocasión y no es la mayoría de la manifestación. Hay grupos que traspasan las líneas y que acosan a los reporteros que están en la calle", ha dicho.

En la misma línea han ido las palabras de Ana Rosa Quintana. La presentadora se ha referido a los agresores como "panda de energúmenos" y ha lanzado una reflexión de calado: "Acaben ustedes con la libertad de prensa y nos veremos como en las dictaduras".