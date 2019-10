Isabel Pantoja pide a Vasile la cabeza de su hija Isa P: así usa su fuerza en Telecinco para que la despidan Ecoteuve.es 2/10/2019 - 14:00 0 Comentarios

La tonadillera mueve hilos en Telecinco para silenciar a la díscola de la familia

La guerra de Cantora se recrudece. La relación de Isabel Pantoja y Kiko Rivera con Chabelita parece estar totalmente rota, a la vista de los recientes acontecimientos. A lo largo de las últimas semanas, la familia ha trasladado al foco mediático el gran conflicto que hasta ahora habían escondido entre las paredes de la famosa finca gaditana.

La última en mover ficha ha sido la tonadillera y lo ha hecho de la forma más contundente: pidiendo a Paolo Vasile la cabeza de Isa. La cantante, nueva estrella de la cadena tras su paso por Supervivientes 2019, ha querido imponer su ley y ha llamado a Mediaset para que despidan a su hija, actual colaboradora de El Programa de Ana Rosa.

Según explica Lecturas, Isabel Pantoja no quiere que nadie la cuestione dentro de la que ahora es su nueva casa, y menos alguien de su propia familia. A lo largo de las últimas semanas, Chabelita ha aparecido en el espacio matinal de Telecinco para señalar a su madre una y otra vez tras el 'plantón' que le dio en el estreno de su primer single como cantante en una céntrica sala de Madrid.

Por su parte, Isabel Pantoja alegó que no quería coincidir en el evento con su novio, el concursante de GH VIP 6 Asraf Benof, después de que salieran a la luz unas imágenes de este forcejando con su hija a las puertas de su casa. "Mi madre acusa a Araf de una cosa muy grave que es mentira", afirmó Isa P.

La tonadillera, que debutará muy pronto como jueza del talent infantil Idol Kids, ha utilizado su gran influencia en Telecinco para pedir que silencien a su hija. Tal y como recoge la revista, Pantoja no habría tenido reparos en criticar a Chabelita durante la presentación de la nueva temporada de Mediaset.

"Si no quiere saber nada más de la familia, que nos deje en paz. Me he desvivido por mi hija y ahora no sé ni dónde vive ni lo que hacer por las noches. Tengo miedo de que le pase algo y aparezca en una cuneta", explica la citada publicación que contó entre lágrimas a sus nuevos compañeros de trabajo. ¿Ejecutará Mediaset la orden de Pantoja?