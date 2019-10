La historia de "película" de un comensal de 'First Dates': "Mi abuela fue una de las supervivientes del Titanic" Ecoteuve.es 2/10/2019 - 12:52 0 Comentarios

Javier también sorprendió con su historia de superación: "Tengo Asperger"

"soy un chico con muchas virtudes que ofrecer y creo que puedo dar grandes resultados en el futuro a la sociedad". Así se presentó Javier a Lidia Torrent al entrar al restaurante de First Dates.

A continuación, contó que buscaba una "chica con mucha sensibilidad" porque "tengo Asperger". "Estuve en seis colegios porque sufrí bullying. Fue un caso muy heavy. Hasta tuvo que intervenir la consejería de educación de la Comunidad de Madrid. Lo pasé muy mal", contó.

Pero Javier reconoció que su "vivencia con el Asperger, a día de hoy, es positiva". "Para mí ha sido una historia de auto superación, el hecho de haber pasado de un acoso escolar a ser socialmente muy activo y poder dedicarme a lo que a mí me gusta, que son los perros".

"Hago voluntariado con la Orden de Malta: he estado en Lourdes de peregrinación ayudando a enfermos; he estado en Líbano con enfermos psíquicos y en la ONCE de acompañamiento de personas ciegas", añadió.

Javier y su relación con la aristocracia española

El programa emparejó a Javier con Vanesa, también de Madrid, y que reveló estar "abierta al amor, pero el amor no me quiere a mí y es algo que te frustra". Él, además de contarle su dura infancia, reveló que tiene raíces de la "aristrocracia española": "Mi bisabuelo fue gentilhombre de cámara de Alfonso XIII, diputado, senador y tuvo título nobiliario".

Sin embargo, la mejor anécdota fue la siguiente: "Mi abuela superviviente del Titanic, estuvo casada dos veces y conoció a mi bisabuelo en segundas nupcias. En su primer matrimonio se fue de luna de miel al Titanic y su marido falleció en el barco".

Vanesa, que no dejó de pedir más vino a las camareras, bromeó con la historia de "película": Su bisabuela pudo tener un collar como el que tuvo Rose [personaje de Kate Winslet en la película] en Titanic. No solo sobrevivió, sino que se volvió a casar. Esa mujer para mí es un ídolo".