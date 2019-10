La respuesta de Mamen Mendizábal a la portavoz del PDeCAT tras relacionar a Ferreras con Villarejo: "Patinazo brutal" Ecoteuve.es 2/10/2019 - 12:27 0 Comentarios

La presentadora de La Sexta da la cara por su compañero de 'Al Rojo Vivo'

El segundo aniversario del reférendum unilateral de independencia de Cataluña del 1 de octubre volvió a sacar a la calle a miles de personas en una multitudinaria manifestación en Barcelona. Todo ello, a falta de pocas semanas para que el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre los líderes del procés.

Más vale tarde fue uno de los programas que puso el foco en la Ciudad Condal y Mamen Mendizábal entrevistó a la vicepresidenta del PDeCAT, Miriam Nogueras, que se encontraba en un acto en la prisión de Lledoners. La conversación fue subiendo el tono después de que salieran a relucir las recientes detenciones de algunos miembros de los CDR.

Nogueras ha asegurado que en su partido siempre han condenado la violencia y ha alegado que ese es el "relato que se vende desde el Estado español". Fue entonces cuando la política sorprendió a Mendizábal con una pregunta que cambió el rumbo de la entrevista.

"¿A que sería injusto que les dijese a La Sexta que son el altavoz de las cloacas del Estado porque un colaborador suyo, Ferreras, se ve y come con el señor Villarejo, según algunos medios?", preguntó Nogueras. "Tendríamos que ser más responsables y respetar la presunción de inocencia", advirtió a la periodista.

Mamen Mendizábal no dudó en defender de forma rotunda a su compañero: "Ha tenido un patinazo brutal. Que unas personas estén manejando explosivos y hayan puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos catalanes no puede ser comparado con una comida de periodistas, que no delinquimos por reunirnos con absolutamente nadie", declaró la presentadora.

La portavoz del PDeCAT ha compartido el momento en su cuenta de Twitter acusando a Mendizábal de haber perdido los estribos al sacarle el polémico asunto: "La reacción de la presentadora cuando le digo que sería injusto que nosotros señalásemos a La Sexta como cadena 'de las cloacas' porque algunos medios vinculan a Ferreras con Villarejo, refleja cómo de diferentes somos. Ellos enloquecen, nosotros siempre de frente, firmes y cívicos", ha escrito.