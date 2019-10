Mila Ximénez se hunde ante la nueva traición de El Cejas y los ataques de Kiko: "¡Me estás acosando!" Ecoteuve.es 2/10/2019 - 11:10 0 Comentarios

La concursante de 'GH VIP' descubre las mentiras de el joven youtuber

El pasado domingo, durante el debate de GH VIP, Mila Ximénez se enteró de la treta que le habían hecho pocos días antes El Cejas y Kiko Jiménez, dos de sus grandes amigos en la casa hasta que se efectuó la expulsión de Hugo Castejón. En una inesperada maniobra, los concursantes sacaron de la lista de nominados a Irene Junquera para subir a la colaboradora de Sálvame.

Para más inri, Kiko y Cejas se saltaron las normas del reality y compartieron con sus compañeros lo que habían hecho en el confesionario. Así, hasta que toda la casa sabía lo sucedido, a excepción de la propia Mila Ximénez. La tertuliana se enteró en el debate de la traición de sus compañeros y comenzó su alianza con Adara, con la que limó las asperezas surgidas durante las primeras semanas de concurso.

La reacción de Mila hizo preocuparse al Cejas, que pidió perdón a la veterana de la edición mostrándose muy arrepentido y alegando no saber por qué permitió que Kiko la propusiera para la nominación. Sin embargo, todo saltó por los aires este martes, cuando Jorge Javier compartió con la casa unas imágenes del youtuber y Kiko mofándose de lo que habían hecho con ella. "Hemos puesto a los tres más fuertes en la palestra y nos quitamos a uno de los tres".

Mila Ximénez se llevó de nuevo las manos a la cabeza al ver que El Cejas la había vuelto a engañar. "Joder, ¿dónde me he metido? Le pido a la gente que me vote, esto es un infierno. Y me estás diciendo que no come, que lleva tres días vomitando ¡Joder!", dijo enfadada la concursante. Cejas, inmóvil, salió con la recurrente excusa de que las imágenes estaban manipuladas y que las cosas no habían ocurrido como se reflejaba en el vídeo.

Mila explota contra Kiko: "¡Me estás acosando!"

Kiko Jiménez observó toda la escena en silencio con la sonrisa del villano dibujada en la boca. Sin embargo, cuando le tocó hablar, el andaluz alegó que Mila estaba así porque no era capaz de asimilar que le ha tocado estar nominada. Las palabras del extronista enfadaron aun más a la tertuliana que volvió a cargar contra él en una desagradable bronca.

"Os juro por Alba que soy incapaz de ser tan retorcida y manipulador como es este tío... os juro que como no me saquéis, mañana salto la valla... No sé lo que le he hecho, no he tenido ni un más ni un menos con él, le ha venido a la cabeza la rabia conmigo y me estoy volviendo loca porque no sé qué le he hecho ¿Qué estoy haciendo para ser el centro del odio de gente aquí? ¡Me estás acosando!", le espetó.

Fue entonces cuando el que estalló fue Kiko, que no toleró que Mila usara la palabra "acoso". El joven aprovechó la ocasión para decirle que no usara un tema "tan sensible hoy en día" para intentar perjudicarle. En ese momento, Jorge Javier tuvo que intervenir para pedir a ambos que tuvieran cuidado con los términos que utilizaban. Además, reprochó a Kiko que fuera "dándole lecciones": "Tú comportamiento con Hugo también ha sido lamentable", le soltó el presentador.