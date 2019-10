Carmen Lomana, a los niños de Telemadrid: "Le dije a Pablo Iglesias que usara desodorante seco" Ecoteuve.es 1/10/2019 - 19:51 0 Comentarios

La empresaria realiza unas polémicas declaraciones en el programa 'Vuelta al cole'

Las polémicas declaraciones que hizo José Luis Martínez Almeida a los niños de una clase de primaria sobre Notre Dame y el Amazonas empañaron otras, no menos controvertidas, de Carmen Lomana.

La empresaria fue otra de los invitados de Vuelta al Cole, el nuevo programa de Telemadrid. Su opinión, para muchos partidista, de los diferentes líderes políticos ha desatado una lluvia de críticas en redes sociales.

Sobre todo por este comentario respecto de Pablo Iglesias: "Le he dicho por Twitter de todo. Recuerdo la primera vez que le vi en un debate político que le dije, 'por favor, no sé si sabes que hay desodorantes secos y si no ponte una camisa blanca. Lo que no puedes salir es a hablar en público con las manos en jarras y unos cercos así en una camisa azul'".

Lomana trató mejor a Pablo Casado, el cabeza de listas del PP: "Es el típico niño pijo, mono, que va siempre lavadito, limpito y bien, pero muy clásico. A mí me cae muy bien".