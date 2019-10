El cabreo de Diego Matamoros con Estela por irse de la lengua sobre su familia en 'GH VIP 7': "Ha metido la gamba" 1/10/2019 - 19:21 0 Comentarios

"Le falta mucho en la tele para darse cuenta de lo que está soltando", ha dicho

Diego Matamoros se ha cogido un rebote tremendo con su mujer Estela Grande, y no precisamente por su tonteo con Kiko Jiménez en GH VIP 7. El hijo de Kiko ha hecho público su cabreo después de que la concursante hablara más de la cuenta sobre su familia.

De forma inocente, Estela empezó a lanzar pullas a Marta, la novia del padre de su marido: desde desvela un "feo comentario" que tuvo con ella en una conversación a afirmar que "Kiko" pasa el rato con ella.

Lea también: Antonio David Flores, obligado a abandonar 'GH VIP' por orden de una jueza

Estas declaraciones no han gustado nada a Diego que ya advirtió a Estela que no lo hiciera antes de entrar a la casa de Guadalix de la Sierra. "Le pedí a mi mujer que por favor no hablase de mi familia porque es tirarse piedras en su propio tejado", ha afirmado mediante vía telefónica en Sálvame.

"Creo que no entiende de televisión, ha metido la gamba un minuto y le falta mucho en la tele para darse cuenta de lo que está soltando", ha dicho Diego, que también ha reconocido que no cree que lo "haga a malas".