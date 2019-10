Christian Gálvez se pronuncia ante la sentencia que obliga a Telecinco a retirar 'Pasapalabra': "No creo que lo quiten" Ecoteuve.es 1/10/2019 - 18:23 0 Comentarios

El presentador dice que las grabaciones continúan con "normalidad absoluta"

La noticia sobre la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Telecinco a dejar de emitir Pasapalabra ha pillado a su presentador, Christian Gálvez, en plena grabación. El rostro visible desde 2007 de uno de los pilares de la parrilla del canal ha conocido la decisión mediante una llamada de teléfono.

"Me acabo de quedar un poco así... Sorprendido no estoy, porque sabía que tarde o temprano la sentencia tenía que salir. Hay que esperar a ver cómo reacciona tanto la cadena como la productora", ha dicho a Look.

Lea también: Lidia San José, la otra 'víctima' de la retirada de 'Pasapalabra': "¿De qué voy a vivir ahora?"

Sea como fuera, la maquinaria de Pasapalabra sigue en marcha y Christian Gálvez confirma que el plan de grabaciones continua con "normalidad absoluta". "A mí hasta ahora no me han avisado de nada. Yo sigo grabando programas y, además, tengo un calendario bastante avanzado de grabaciones".

Por el momento, Telecinco solo se ha pronunciado a través de Twitter con un escueto comunicado argumentando que está a la espera de recibir la notificación oficial de la sentencia del Tribunal Supremo.

Pese al varapalo judicial, Christian es optimista sobre el futuro de Pasapalabra: "No creo que lo quiten, pienso que todo se va a solucionar muy pronto (...) De momento no me preocupa nada de lo que está pasando. No quiero hacer declaraciones sobre este tema y prefiero esperar a ver qué pasa al final. No estoy alarmado".