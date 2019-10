Pablo Motos "raja" de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: "No cabe tanto ego en la misma habitación" Ecoteuve.es 12:05 - 1/10/2019 0 Comentarios

El presentador analizó la actualidad política con Julia Otero en 'El hormiguero'

Motos criticó la falta de entendimiento entre los "partidos de izquierdas"

"En el sueldo entra que usted es un político y que tiene que ejercer con responsabilidad", dijo Otero

Pablo Motos empezó la semana de El hormiguero analizando la situación política del país con la periodista Julia Otero. Tanto el presentador como la locutora de Onda Cero dejaron patente su cabreo con los políticos ante la falta de entendimiento para formar gobierno y por consiguiente, la nueva convocatoria de Elecciones el 10N.

"No me apetecen ni como periodista ni como ciudadana", empezó a analizar Julia. "Estoy harta y muy preocupada por un país en el que los políticos no están a la altura de las circunstancias. Hemos tenido mala suerte porque han confluido una serie de líderes que no están a la altura".

"Parece que hemos votado mal. La gente vota y ahora vosotros tenéis que hacer política", espetó Motos a lo que ella siguió: "A mí me toca mucho la moral porque dicen: 'Es que tienen problemas químicos, no se entienden'. Como si todos los españoles tienen un jefe con el que se entiende maravillosamente. Pues no".

"¿Cómo que no se aguantan, que no se soportan y tienen diferencias personales? Oigan, disimúlelas. En el sueldo entra que usted es un político y que tiene que ejercer con responsabilidad. No lo entiendo. Me pone muy nerviosa", afirmó Otero.

Pablo Motos: "Uno de ellos tiene una cierta tendencia a la chulería"

El presentador también compartió su opinión sin mencionar nombres, aunque todo el mundo supo de quiénes estaba hablando. "Es que no son diferencias ideológicas. Se supone que son partidos de izquierdas pero no se tragan. Cuando se meten en una habitación no cabe tanto ego, tienen que abrir una ventana para que salga", dijo Motos interrumpiéndose a sí mismo: "Ya voy a empezar a mojarme".

Alentado por la propia Julia -"raja, raja", dijo-, el valenciano continuó: "Uno de ellos, sin nombre, tiene una cierta tendencia a la chulería y el otro, que tampoco voy a decir quien es, que va diciendo todo el rato que todo lo que ha hecho el otro, lo ha hecho él". "Pero no voy a decir quien es, ni nada de coleta ni nada", terminó.

"Tampoco olvidemos quién de los dos renunció a un posible gobierno en el mes de julio porque era una humillación y, en cambio, en septiembre le pareció una propuesta estupenda", añadió Otero.