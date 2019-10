Un comensal de 'First Dates' busca a un chico "feminista" y "anticapitalista": "El fascismo nos va a comer vivos" Ecoteuve.es 1/10/2019 - 10:50 0 Comentarios

El programa de Carlos Sobera emparejó a este barcelonés con Zan, un estudiante de moda

"Marçel es un chico de 21 años que está divirtiéndose por la vida y tienes ganas de comerse el mundo". Así se definió este fotógrafo y cantante que dejó alucinado a Carlos Sobera con sus pecas. "Me las pinto con henna porque me canso de mí mismo y así me veo distinto", explicó él.

"Estoy disfrutando del poliamor, descubriendo las mil facetas que tengo sobre mi cuerpo, mi forma de ser y cómo quererme", dijo después al presentador este barcelonés que se dedica también a recoger ropa usada de la calle para confeccionar sus modelos.

Marçel reconoció que acudió a First Dates para encontrar alguien que fuese "feminista, antifascista, anticapitalista y muy radical con sus ideas". Y luego añadió: "El fascismo se nos está comiendo peña. O sea, despertemos ya porque nos van a comer vivos".

El programa le emparejó con Zan, un estudiante de moda que sabía muy poco de castellano. "La ropa es como la protección de tu corazón, de tus sentimientos y tus emociones, por eso me gusta la moda".

Sin embargo, el idioma resultó ser un problema porque muchas de las expresiones que utilizó Marcel, Zan no las entendió. "Estoy sorprendido porque esperaba a alguien más sofisticado", dijo. Finalmente, como era de esperar, no se dieron una segunda cita porque "tengo la sensación de que buscamos cosas distintas", según dijo el barcelonés.