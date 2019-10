Juanra Bonet: "Me gusta que Antena 3 también piense en mí para un papel secundario" David Saiz 9:30 - 1/10/2019 1 Comentario

ECOTEUVE habla con el presentador, que acompaña a Eva González en 'La Voz Kids'

Juanra Bonet pilota Boom, uno de los concursos de más éxito en Antena 3. Además, conducirá una edición especial del mítico ¿Quién quieres ser millonario? que la cadena lanzará próximamente. En ambos casos, Bonet es el presentador estrella, pero en La Voz Kids ejerce una función distinta.

"Me gusta tener un papel secundario", dice a ECOTEUVE.ES. "Que consideren que yo también puedo estar en un programa importante, pero sin ser el primer espada. Me ven como buen complemento y eso está bien, porque la vida de un presentador es muy corta".



¿Había trabajado antes con niños?

He sido monitor y profe de teatro. Lo más bonito es el tiempo que pasas con ellos, durante los ensayos, el hotel... es muy divertido y me río mucho.



Que Antena 3 le confíe un formato estrella, ¿le hace sentirse arropado por la cadena?

Me hace sentir respaldado, querido y, sobre todo, valorado. Me gusta, además, tener un papel secundario en La Voz Kids. Que consideren que yo también puedo estar en un programa importante, pero sin ser el primer espada. Me ven como buen complemento y eso está bien, porque la vida de un presentador es muy corta.



Muchos presentadores de primera línea no hubieran aceptado ser copresentador...

Estoy convencido de que cualquiera hubiera cogido este puesto. La Voz Kids es un programa muy goloso.



¿No lo tomó como que le estuvieran bajando de 'nivel'?

Qué va. La televisión es un gran engranaje y todo el mundo tiene que hacerlo muy bien para que los programas tengan éxito.



Ha grabado varios especiales de 'Quién quiere ser millonario'. ¿Cómo se ha visto?

Es uno de los formatos que cualquier presentador querría. El Un, dos, tres y El Millonario. Lo mejor es que no hay límite de tiempo y que el concursante no juega contra nadie. Por lo tanto, yo puedo jugar más con él. Tengo curiosidad por saber cómo funciona el programa, porque es una tele con otro ritmo, con silencios, y eso ya no se ve.