María Patiño se ríe del desastroso casting de Alba Carrillo para presentar 'Cámbiame': "Me he 'pasao" Ecoteuve.es 30/09/2019 - 12:45

La modelo e Irene Junquera intentaron conducir el programa que se quedó Marta Torné

Socialité ha escarbado este fin de semana en los archivos secretos de Mediaset y ha sacado a la luz el casting que organizó la cadena hace unos años en busca de una presentadora para Cámbiame. El programa sorprendió a los espectadores al desvelar que dos de las candidatas que se presentaron son concursantes de la actual edición de GH VIP: Alba Carrillo e Irene Junquera.

El espacio conducido por María Patiño emitió entonces las imágenes de las pruebas de ambas para intentar hacerse con las riendas de un formato que finalmente cayó en manos de Marta Torné. La modelo y la periodista no tuvieron su mejor día y protagonizaron varias meteduras de pata provocadas por los nervios que demostraron en su pase ante las cámaras.

Tras ver el vídeo, María Patiño no pudo contener la risa y no dudó en bromear con el frustrado intento de Carrillo de convertirse en compañera suya de cadena: "No me gusta reírme pero me río porque a mí la audiencia me ha permitido evolucionar y aprender y me han perdonado los errores, pero lo de Alba no sé si se podría solucionar con práctica", empezó diciendo.

"Presentar no es nada fácil. Al final, es una técnica que la práctica te permite ir mejorando. Pero para leer el cue tienes que hacerlo tuyo. Es complejo", añadió antes de darle una nota de "0,5" en su prueba: "Me he 'pasao'. A Alba la veo con fuerza y con presencia, pero no como presentadora", sentenció.