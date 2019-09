Cristina Pardo sonroja a la alcaldesa de Móstoles por sus 'enchufes': "¿Y si lo hubiese hecho alguien del PP?" Ecoteuve.es 30/09/2019 - 12:28 0 Comentarios

Noelia Posse está acusada de haber contratado a familiares y amigos en el ayuntamiento

Cristina Pardo puso entre las cuerdas a la alcaldesa socialista de Móstoles tras los escándalos de enchufismo en el ayuntamiento. A Noelia Posse le han acusado de subirse el sueldo, haber contratado a su hermana y una amiga, haber ascendido a su tío y de haber aprobado un complemento para su expareja.

"¿Esto es nepotismo?", le preguntó después a lo que la edil negó: "Los políticos cuando llegamos a gobernar lo que hacemos es rodearnos del equipo que creemos de más absoluta confianza y sobre todo que esté cualificado".

Noelia Posse siguió defendiéndose e insistió que hay "matices": "Yo no me subo el sueldo. El que sube el sueldo es el pleno del ayuntamiento". Sobre "las personas que nos rodeamos", dijo que "no es ilegal" y afirmó no haber dado "ningún plus a ningún ex".

Lea también: La gran bronca de Antonio Maestre y Gonzalo Bernardos en La Sexta que obligo a intervenir a Iñaki López

Cristina Pardo, a la alcaldesa de Móstoles: "Si dimite, espero que su familia le eche una mano"

Instantes después, la aun alcaldesa de la localidad madrileña reconoció que "la gente esté indignada y entiendo que esté dolida" asegurando que "gestionar un ayuntamiento como Móstoles es complicado".

Aunque sí es cierto que tras la insistencia de Pardo, Noelia aseguró que lo que hizo "no está bien". "¿Usted que hubiera dicho si es el candidato del PP en al ayuntamiento contratara a su hermana, a una amiga y ascendiera a su tío?", siguió la periodista. "Supongo que sentiría la misma indignación que con este caso", respondió ella.

Para terminar la entrevista, Cristina soltó un comentario que provocó la carcajada del público: "Noelia, gracias por haber estado con nosotros, y suerte, no sé si dimitirá o no. Si dimite, espero que la familia le eche una mano para devolverle lo... lo dado, gracias".