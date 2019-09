Jorge Javier alucina con el tamaño del pene de El Cejas tras una erección en 'GH VIP': "¿Todo eso es suyo?" Ecoteuve.es 30/09/2019 - 11:38 1 Comentario

El presentador bromea al descubrir la imagen del concursante del reality

Jorge Javier Vázquez ha protagonizado este sábado un desternillante momento en el Deluxe después de descubrir una sorprendente imagen procedente de la casa de Guadalix de la Sierra. El programa de Telecinco compartió con la audiencia una imagen inédita del reality que revolucionó enseguida el plató del programa de corazón de Mediaset.

"Hay gente que a simple vista parece muy poca cosa, que pasa desapercibida pero si escarbamos un poco descubrimos que guardan grandes personalidades...", empezó a decir Jorge Javier en un jocoso tono de misterio.

"Es lo que ha pasado con el Cejas, que hemos descubierto que tiene una personalidad tan grande que no le cabe en los calzoncillos", comentó ya entre risas antes de desvelar la fotografía en cuestión del concursante de GH VIP.

"¿Todo eso es suyo?", exclamó enseguida uno de los tertulianos. "Escucha una cosa, a los delgaditos les pasa, por lo que me cuentan", afirmó el catalán después de girar su cabeza para analizar con detalle la fotografía del concursante 'contento' mientras dormía en su cama.

"Yo tengo un amigo que es muy chiquitito...", señaló Sofía Cristo mientras la interrumpía el presentador. "No, no, chiquititos no, delgaditos. Porque yo soy chiquitito y...", replicó a carcajadas Jorge Javier.