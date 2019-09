Sofía Suescun se enzarza con Ylenia en 'GH VIP' por su supuesto 'affaire' con Kiko Rivera Ecoteuve.es 30/09/2019 - 10:36 0 Comentarios

"Yo no voy vendiendo a mis amantes por ahí", le soltó la de Benidorm

Giro totalmente inesperado en GH VIP 7. Durante los últimos días, las sospechas sobre una posible nueva relación amorosa dentro de la casa no han hecho sino crecer. El acercamiento que han vivido Estela y Kiko Jiménez ha sacudido el reality y Sofía Suescun pudo ver en directo el continuo flirteo que llevan ambos en Guadalix de la Sierra.

Según Mila Ximénez, la atracción entre el novio de la navarra y la novia de Diego Matamoros es más que evidente y que el caracter "prohibido" de este posible 'affaire' es lo que hace que ambos lo estén viviendo de una forma más intensa. Tras ver las imágenes, Jordi González quiso saber la opinión de Sofía Suescun con una pregunta doble en la que le sacaba a relucir los rumores que han salido este fin de semana sobre su supuesto lío con Kiko Rivera.

"Sofía, vamos a hablar de Kiko, del Kiko que tu quieras", dijo con segundas el presentador provocando algunas risas en plató. "Yo no voy a entrar en ese juego, porque es un juego que no sé de quién está saliendo", empezó respondiendo Suescun al tiempo que Ylenia decía que "sale de varias bocas".

El comentario de la de Benidorm hizo saltar a Sofía, que le pidió que se callara. "No puedo, no puedo, no puedo, estoy aquí para intervenir, que para eso me paga", dijo Ylenia llevándose el aplauso del público. "Está obsesionada conmigo esta mujer", afirmó la ganadora de Supervivientes 2018.

Fue entonces cuando Sofía explicó que el tema de Kiko Rivera "está en manos de quien tiene que estarlo". "¿De los abogados?", preguntó Belén Esteban a Ylenia por lo bajo. "Sí, esta entre policías y abogados no da a basto", comentó la de Gandía Shore en referencia a su altercado con la policía de Marbella el pasado verano.

Sofía preguntó entonces a Padilla que si estaba nerviosa, lo que hizo explotar aun más a esta: "¡No! ¡La que está nerviosa aquí eres tú! ¡Habla de Kiko! Habla de los Kikos, que hay varios. Kiko entra, Kiko sale. Habla de lo tuyo", replicó la colaboradora. "Sí, porque si hablamos de lo tuyo...", insinuó la pamplonica. "De mi no sabes nada, yo no voy vendiendo a mis amantes por ahí", respondió enfadada Ylenia.