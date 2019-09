La reacción de Mila Ximénez tras saber que ha sido traicionada en 'GH VIP 7': "A los que me apuñalan no les hablo" Ecoteuve.es 29/09/2019 - 23:40 0 Comentarios

La concursante se entera en el 'Debate' que fue nominada por Kiko Jiménez y El Cejas

Cuando este jueves Kiko Jiménez y El Cejas acudieron al confesionario para utilizar su privilegio como líderes de la casa y así salvar a uno de sus compañeros de la nominación, nadie se esperaba lo que hicieron: sacar a Irene Junquera y poner a la palestra a Mila Ximénez.

Así las cosas, la colaboradora de Sálvame quedaba expuesta junto a Adara y Dinio. "Así hay tres fuertes. Esto es un juego, ¿no?", dijeron. Pues bien, Mila se ha enterado este domingo de la 'traición' de los que habían sido dos buenos apoyos dentro de la casa.

Al principio, se lo ha tomado con filosofía: "Genial... Muy bien. Me parece genial. Como diría alguien 'pues ya estaría'. No me importa absolutamente nada. Han hecho su juego y estoy muy agradecida a ambos".

"¿Es estrategia o traición? ¿Tú lo hubieras hecho?", ha preguntado Jordi González. "No, para mi Kiko y Cejas eran intocables", ha respondido ella. "Para mí esto se ha acabado".

Mila se entera de la nominación eN 'GH VIP 7'

Sin embargo, el enfado de Mila ha ido en aumento con el paso de los minutos después de ver unos vídeos en los que Kiko y El Cejas vacilan con el tema: "Se puede hacer una subida pero no recochinearte. Estar con tu compañero y estarte riendo por detrás, me parece que es un mal tío, una mala persona y un personaje que desconocía".

En cuanto a El Cejas, Ximénez ha marcado las diferencias: "A los que me apuñalan no les hablo".