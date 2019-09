Alba Carrillo desvela en 'GH VIP' su primer encuentro con Santi Burgoa: "Yo no salgo a la calle la primera cita" Ecoteuve.es 28/09/2019 - 16:02 0 Comentarios

La modelo española cuenta los inicios de su relación con Fonsi Nieto

Alba Carrillo ha hecho público como fue su primera cita con Santi Burgoa. La modelo ha contado a Irene Junquera cómo sucedió todo. Además, la segunda clasificada de Supervivientes 2017 también ha relatado cómo conoció a Fonsi Nieto y los inicios de su relación sentimental.

Todo comenzó cuando las dos concursantes estaban hablando en el búnker de la casa. Carrillo quiso desvelar a su compañera cómo fue el inicio de su relación con el copresentador de Cuatro al día: "Fue en mi casa, muy normal. Yo no salgo a la calle la primera cita".

Asimismo, la madrileña siguió ahondando en el tema ante la atenta mirada de Junquera: "Pedí pizzas para cenar y todo sucedió espontáneamente. Terminé de trabajar y como mi hijo estaba con su padre le dije que estaba en casa y vino".

Alba desvela los inicios de su relación con Fonsi Nieto

Minutos más tarde, Alba contó a la periodista el inicio de su relación con el padre de su hijo: "Yo estaba desfilando y hubo una cena de Cibeles. Al día siguiente me lo volví a encontrar. Él intentó ser simpático conmigo pero a mi no me llamaba la atención".

"Entonces, me pidió mi teléfono y me abrasaba a llamadas. ¡Era un horror!", prosiguió la joven y añadió que "al final quede con él y me lo pasé tan bien que me encantó. Luego me fui con él a Valencia y cada vez me fue gustando más".

Por último, la modelo confesó que estuvo muy enamorada de él: "Fue el primer chico con el que me fui a vivir y también el padre de mi hijo. Él tuvo un accidente muy grave y fue en ese momento cuando me di cuenta de que estaba colada por él".