Jony indigna a Sandra en 'Donde menos te lo esperas': "Te la estás flipando ¿sabes?" Ecoteuve.es 28/09/2019 - 15:10 0 Comentarios

El italiano llegó totalmente desnudo para conquistar a la joven crudivegana

Sandra, una de las concursantes de Donde menos te lo esperas tuvo una grata sorpresa: un nuevo chico acudió a su pueblo para conocerla. Su nombre es Jony y aunque procede de Italia está viviendo en el archipiélago canario. El joven va a por todas y es por ello que antes de verse por primera vez con la nudista crudivegana, decidió ir desnudo para sorprenderla.

Y así fue ya que Sandra no se lo esperaba y quedó asombrada con la llegada del italiano: "Yo flipé porque los otros chicos habían venido con ropa y este no. Este sí que me quiere conocer". Junto a Jony están Chencho y Miguel, quienes se percataron del duro rival que acababa de llegar.

Lea también: Jesús Mosquera, un 'Toy boy' al desnudo: "Quiero una carrera como la de Álex González"

Jony llegó con mucha fuerza y aseguró que será el chico que enamorará a Sandra. No obstante, la persistencia y los comentarios del italiano contra sus rivales no gustaron nada a la joven: "Vamos a ver, keep calm and carry on, que te la estás flipando, ¿sabes?". Este comentario lo compartieron Miguel y Chencho que calificaron al joven como "prepotente".