La sorprendente reacción de Dinio tras enterarse de la traición de Kiko y El Cejas: "No creo que tengan valor de nominar a Mila" Ecoteuve.es 28/09/2019 - 12:30 0 Comentarios

Los concursantes han desvelado haber ejercido el poder en las nominaciones

La expulsión de Hugo Castejón ha dejado desolados a Adara y Dinio. Es por ello que cada vez están más unidos y se cuentan todas las confidencias para sentirse comprendidos. La madrileña confesó un secreto al cubano sobre Mila Ximénez y este último quedó boquiabierto.

Antes de nada, la exconcursante de GH 17 advirtió a Dinio de que era una confidencia que no podía salir de ahí: "Esto te lo cuento sólo a ti, eh". "Estela me dio a entender que ellos habían añadido una persona nueva a la lista y ésa era Mila", prosiguió la madrileña desvelando la traición de Kiko y El Cejas a su compañera.

Lea también: Nuria Martínez se queja de que una "alergia al melocotón" le haya hecho salir de 'GH VIP' y pide volver

Dinio no cree que Mila esté nominada

Dinio no daba crédito a lo que acababa de contarle Adara y expresó su opinión: "No creo que tengan valor de tocar a Mila...". Asimismo, la madrileña le confesó que Irene Junquera era la salvada por los jóvenes: "Quitaron a Irene y metieron a Mila para que fuese nominada".

Sin embargo, el cubano no terminó de creerse la información que Estela le había contado a su compañera: "Kiko no le contaría algo así a ella". Adara, con talante impávido, no dudó en asegurar que se creía a la mujer de Diego Matamoros: "Pues ella hablaba muy segura y me miraba a los ojos".