Aurah Ruiz sufre un accidente de tráfico: "Me destrozó todo el coche"

La canaria tuvo un percance con el coche cuando iba a recoger a su hijo a la guardería

Aurah Ruiz no gana para disgustos. Si esta semana, la canaria se enteraba de que volverá a verse con su expareja Jesé Rodríguez en el juzgado tras ser acusada de un delito de acoso, ahora ha tenido un percance con su coche.

La exconcursante de GH VIP 6 ha sufrido un aparatoso accidente de tráfico cuando iba a recoger a su hijo Nyan a la guardería.

"Tengo una mosca de locos porque acabo de tener un accidente porque un taxista me dio", ha relatado la canaria a sus miles de seguidores a través de un Storie en Instagram.

"He tenido un accidente de tráfico por culpa de un puto taxista que me acaba de destrozar todo el coche. Qué bien ha empezado el día, voy a respirar", se quejaba. Afortunadamente, no hubo que lamentar lesiones.