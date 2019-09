Monumental cabreo de Lydia Lozano durante la publicidad de 'Sálvame': "¡No saquéis el puñetero tema!" Ecoteuve.es 27/09/2019 - 19:09 0 Comentarios

A la colaboradora no le ha gustado que Kiko Hernández hurgara en la polémica con Belén Ro

El capítulo sobre el enfado de Lydia Lozano y Belén Ro en Sálvame ha continuado este viernes por culpa de Kiko Hernández. El colaborador ha hurgado en la herida al afirmar que el programa había obrado "el milagro" haciendo que ambas volvieran hablarse.

"No se han hablado en todo el día", ha dicho Hernández. Todo viene a raíz del desencuentro que tuvieron esta semana después de que Belén acusara a su compañera de "delincuente cibérnetica" por los ataques e insultos que recibía desde la cuenta de Twitter del club de fans de la canaria.

Lydia lo ha negado todo y ha explicado por qué no se ha mostrado tan efusiva a la hora de llegar a la sala de maquillaje, como le caracteriza siempre, según sus compañeros. "He dormido tres horas porque me enganché a la gala", ha dicho.

Sin embargo, la dirección de Sálvame la ha sacado de quicio poniendo ronquidos de fondo: "No sé porque ponéis este tema y luego ponéis ronquidos como que estoy aburriendo a la audiencia. ¡Pues no saquéis el puñetero tema!".

A la vuelta de publicidad, Carlota Corredera ha desvelado que el cabreo de Lydia ha continuado en la publicidad. "Ha montado una perfomance", ha dicho. Lozano ha explicado que lo que le ha "encendido" es que se volviera a sacar la polémica y que dijeran que ella estaba enfadada.