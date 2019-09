Raquel Morillas estrena trabajo como vendedora de la ONCE: "Espero repartir muchos premios" Ecoteuve.es 18:06 - 27/09/2019 0 Comentarios

La exconcursante de 'GH 3' sufrió un accidente de tráfico que le dejó secuelas permanentes

Raquel Morillas sonríe de nuevo. Después de afrontar una etapa bastante complicada a nivel económico, la exconcursante de la tercera edición de Gran Hermano estrena trabajo como vendedora de la ONCE.

La madrileña ha mostrado cómo ha sido su semana de formación a través de su canal de YouTube. "Como sabéis tuve un accidente. Evidentemente, tuve unas secuelas que son ya de por vida y eso me hace tener una discapacidad y, gracias a Dios, puedo beneficiarme de eso", dice.

Raquel resume en qué consiste el curso y que su horario es de 8.45 a 15.00. Además, también cuenta la gran labor social que hace la ONCE. "Estoy deseando que me veáis con el chaleco fluorescente y que me quiten los cupones de las manos", dice.

Para superar el primer cursillo, Raquel tuvo que pasar un examen de los diferentes sorteos. "He aprobado. Solo he fallado dos preguntas de 23. "¡Cómo no voy a aprobar algo del juego, si soy una adicta! Ya no, pero lo he sido. Todo lo que sea del juego, yo la 'number one", afirma en tono de broma en referencia a la ludopatía que superó.

Finalmente, la ex 'gran hermana' consiguió aprobar la formación, así que el siguiente paso es unas prácticas de dos días con vendedores expertos para, al fin, obtener la acreditación como vendedora de la ONCE: "Espero repartir muchos premios".