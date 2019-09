Isa Pantoja rompe a llorar en directo y Ana Rosa la consuela: "No llores, todo se arreglará" Ecoteuve.es 27/09/2019 - 15:01 0 Comentarios

La presentadora vuelve a mandar un mensaje de conciliación a su madre: "Hay que zanjar esto"

Isa Pantoja ha visitado este viernes el plató de El programa de Ana Rosa. Lo ha hecho en medio de la polémica que envuelve a su familia después de que, supuestamente, amenazara a su hermano Kiko Rivera contar que le había sido infiel a Irene Rosales.

"Mamá, te quiero y tú lo sabes. No entiendo lo que ha pasado y nunca he dicho nada malo tuyo ni de mi hermano. Se me han acusado de muchas cosas falsas y yo estoy molesta con ella porque ha salido todo a la luz", ha dicho rompiendo a llorar después.

Al ver las lágrimas de Isa P., la presentadora ha sacado su instinto de madre para consolarla. "¡Pero no llores! Si esto se va a arreglar", ha dicho dándola dos besos a lo que ella se ha sincerado: "Llevo una semana fatal porque nunca me había afectado nada tanto".

"He tenido problemas muy fuertes con mi familia en general, pero ahora se han dicho e insinuado cosas muy graves", ha seguido diciendo Isa. "He tenido que leer en mi móvil que tenga cuidado con esa persona. Mis amigas me preguntan si estoy bien, si me pueden ayudar a salir de esto... ¿De dónde? Si no he hecho nada".

Con todas estas palabras, la presentadora ha vuelto a enviar un mensaje a Isabel Pantoja en tono conciliador: "Ponte cerca del teléfono. Creo que hay que zanjar esto, porque si no, las dos vais a acabar hechas polvo. Dos personas que se quieren no se pueden hacer daño".