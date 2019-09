Así es hoy Alba, la niña que combatió el machismo frente a Bertín Osborne en Antena 3: "Era todo muy rancio" Ecoteuve.es 27/09/2019 - 12:08 | 12:20 - 27/09/19 0 Comentarios

La joven reaparece en La Sexta para contar cómo vivió su etapa en televisión

Zapeando volvió este jueves a echar la vista atrás para analizar cómo ha cambiado la televisión con el paso de los años. En esta ocasión, Miki Nadal recordó Esos locos bajitos (1998), mítico programa de Antena 3 presentado por Bertín Osborne en el que un grupo de niños entrevistaba a famosos o debatía sobre diferentes asuntos provocando conversaciones de lo más hilarantes.

Una de ellas era Alba, una joven dicharachera que logró una gran fama gracias a su desparpajo ante las cámaras. La pequeña sorprendió a propios y extraños con su combativo discurso feminista en unos tiempos en los que poco se hablaba de términos como el patriarcado o el empoderamiento de la mujer.

"Algunos hombres no valen para nada, algunos están tontos y no son inteligentes", llegó a decir la niña en una de sus múltiples intervenciones en esta misma línea. En otra aplaudida reflexión, Alba se quejaba de los hombres que se "rascaban la barriga" en el sofá para que sus esposas les pusieran la cena.

Tras recordar algunos de sus mejores momentos en Antena 3, Zapeando sorprendió a los espectadores conectando en directo con Alba, que actualmente se encuentra en Estocolmo (Suecia) trabajando como científica a la vez que prepara su doctorado. "Estamos investigando en fármacos contra la ELA", aseguró la joven.

Fue entonces cuando Alba contó cómo fue para ella su paso por televisión. "Yo iba sin saber nada y hacíamos preguntas, echábamos el día y conocíamos a gente muy famosa que en su momento era como súper top", explicó al tiempo que recordó el día en el que subió a una monto junto a Juan y Medio. "Era todo súper rancio, pero en ese momento molaba", confesó.

Alba explicó entonces que su experiencia tuvo también su lado negativo, pues no fue fácil para ella gestionar la fama a esa edad tan temprana. La chica aseguró que muchas veces no podía ir tranquila por la calle y que incluso le paraban muchas veces para pedirle un autógrafo cuando aun tenía apenas cinco años.

"¿Sigues pensando igual? ¿Los hombres dan asco?", le preguntó Dani Mateo ante las risas de la entrevistada. "No dais asco, pero lo de ser 'me too' es bastante importante", recalcó Alba antes de afirmar que no ha vuelto a tener contacto con Bertín Osborne ni con ninguno de sus compañeros desde que finalizó el programa.