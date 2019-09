Nuria Martínez se queja de que una "alergia al melocotón" le haya hecho salir de 'GH VIP' y pide volver Ecoteuve.es 27/09/2019 - 11:54 0 Comentarios

Nuria Martínez (Nuria MH) tuvo que abandonar el miércoles la casa de GH VIP de forma precipitada. El programa anunció que no volvería más y explicaron que se trataba de un problema médico relacionado con una alergia.

"Sufrió una reacción alérgica que obligó a trasladarla a un centro médico. Después de estabilizarla y fuera de peligro, los facultativos consideraron que no estaba en condiciones de volver al concurso. Por encima de todo está la salud", detalló Jorge Javier Vázquez al comienzo de la gala de este jueves.

En el plató apareció Nuria y dijo que se encontraba "divinamente". "Quería seguir porque para mí es un sueño", lamentó. Fue en ese momento cuando protagonizó uno de las anécdotas de la noche al sufrir un desliz con el escote de su vestido. "Ya me habéis visto las bercis".

Nuria, sobre su salida de 'GH VIP': "No sé si he hecho algo más"

Más tarde, Nuria se mostró triste por tener que ver GH VIP sentada en plató y no en Guadalix. "Me he venido abajo porque no entiendo por qué me tengo que ir de un programa que era mi sueño solo por una alergia".



"No sé si he hecho algo más, pero me gustaría seguir disfrutando, creo que me lo merezco", dijo la joven catalana. Jorge Javier le recordó que era lo que los médicos habían recomendado. "Tengo alergia al melocotón. ¿Y si quitamos el melocotón de la casa? Yo quiero volver a entrar".