La llamada más emotiva de 'El hormiguero': regala 9.000 euros a un matrimonio murciano afectado por las riadas 27/09/2019

Rosario explicó que lo habían perdido "todo" por culpa de las inundaciones

El hormiguero vivió este jueves uno de los momentos más emocionantes de su historia. Como nadie había encontrado el billete de 10 euros con un valor de 9.000 que se puso en circulación hace semanas, el programa de Pablo Motos decidió regalar el dinero a la persona que descolgara el teléfono y responder de forma correcta a la pregunta de "¿Qué es lo que quiero?".

El destino hizo que el número marcado al azar correspondiera a un matrimonio de la provincia de Murcia, afectado por las dianas provocadas por la DANA. Los actiores Óscar Jaenada y Sergio Peris-Mencheta fueron testigos del momentazo.

Quien descolgó el teléfono primero fue el marido que respondió así tras escuchar la cuestión: "¿Quién es usted?". "Estamos en El Hormiguero, es Óscar Jaenada... ¿está usted viendo la tele?", espetó Motos que le explicó que estaba en directo por la televisión.

El presentador le realizó de nuevo la pregunta y el hombre contestó: "¡Vivir bien!" Rápidamente, su mujer irrumpió de fondo diciendo "¡no!". Cuando Motos iba a colgar,se escuchó a ella regañar a su pareja porque, al parecer, ella sí sabía la respuesta correcta. "Pablo, espérate que a lo mejor la señora se sabe la respuesta".

Efectivamente, Rosario (que así se llama), cogió el teléfono y respondió y afirmó correctamente: "La tarjeta de El hormiguero". A continuación, la mujer explicó que estaba "un poco despitadilla" y contó su trágica historia.

"Estoy que no me lo creo. No sabes lo bien que me viene, hemos estado de las riadas hasta arriba y estamos aturdidos", dijo al borde de la lágrima esta vecina de la localidad de Beniel. "Lo hemos perdido todo, en las pocas tierras que tenemos y el agua en la casa. Esto no lo voy a olvidar en la vida".