La loca teoría de un "pijo pelao" en 'First Dates': "Me gustan las 'chonis evolucionadas" 27/09/2019

Un comensal del dating de Cuatro descolocó a Carlos Sobera con su hipótesis

Carlos Sobera se embarcará muy pronto en First Dates Crucero, una renovada versión del dating que llegará muy pronto a Cuatro. Mientras tanto, el presentador sigue celebrando sus habituales citas en el restaurante principal del programa, donde este jueves un joven ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la semana.

Adrián, un celador y estudiante de 26 años, llegó al local dispuesto a encontrar allí a su media naranja. Además, lanzó una loca teoría a la hora de intentar explicar cómo era el tipo de chica que buscaba.

"Cuando yo tenía 15 años me gustaban mucho las chonis, y ahora hay chicas que se llaman chonis evolucionadas. Visten mucho mejor, van a la moda pero por dentro siguen teniendo su carácter choni", empezó diciendo dejando anonadado a Carlos Sobera.

Por contra, Adrián se definió a sí mismo como un "pijo pelao", un concepto que también descolocó al presentador de Mediaset. "No visto como un choni o un cani, pero tengo esa esencia", comentó antes de que el vasco le diera paso al salón para dar comienzo a la velada. Allí se encontró a Alba, una auxiliar de enfermería de 20 años con la que tuvo un gran feeling desde el principio.

"Me gusta que una chica sea bastante 'notas' y que se haga notar. Que se vea que llega", le hizo saber él poco antes de que se acabaran besando de forma apasionada en el reservado del restaurante. Finalmente, ambos coincidieron en la idea de tener una segunda cita lejos de las cámaras de Cuatro. "Me gusta que estés loca como yo. Me he reído mucho contigo. Me gustaría seguir conociéndote y manejar el tema de la distancia", concluyó.