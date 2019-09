Jorge Javier se reencuentra con Raquel Salazar tras su gran bronca en 'GH VIP' Ecoteuve.es 27/09/2019 - 10:28 | 10:31 - 27/09/19 0 Comentarios

El presentador volvió a verse las caras con la madre de Noemí en Telecinco

Gran Hermano VIP vivió este jueves una noche de lo más intensa que acabó con Hugo expulsado ante la alegría de toda la casa y con Kiko y El Cejas traicionando a Mila Ximénez al ponerla directamente en el disparadero de salida. En una sorprendente maniobra, los concursantes sacaron de las nominaciones a Irene Junquera para subir a la palestra a la tertuliana, que se jugará la expulsión contra Dinio y Adara.

Todo ello, en una noche que comenzó con un esperado reencuentro, el que protagonizaron Jorge Javier Vázquez y Raquel Salazar tras la gran bronca que mantuvieron hace dos semanas y que acabó con la madre de Noemí abandonando el plató de Telecinco. Y aunque la defensora de la concursante ya había reaparecido en el debate del reality, aun no se había a vuelto a ver las caras con el catalán.

En el arranque de la gala, Jorge Javier saludó a la audiencia y se dirigió directamente a Raquel Salazar para explicar cómo estaba ahora mismo la situación entre ellos: "Hemos hablado antes de empezar el programa y creo que podemos convivir en un plató", comentó el presentador dando por zanjada la disputa. La madre de Noemí asintió confirmando que el hacha de guerra está más que enterrada.

La gran bronca de Raquel y Jorge Javier

Raquel, la madre de Noemí Salazar, estalló hace dos semanas contra Jorge Javier Vázquez porque, según ella, no le daba el protagonismo que merecía en comparación con otros defensores de concursantes.

Raquel lanzó una serie de ataques que dejaron "en shock" al presentador, sobre todo porque le acusaba de no darle su sitio -"No me siento apoyada, no estoy cómoda y ni siquiera hablas conmigo"- cuando el programa llevaba 24 horas de emisión y tan solo dos galas.

"Siempre se le da el protagonismo a los mismos", se quejó Raquel, en un tono bastante duro. "Me dolió que mi hija se hiciera sangre en las rodillas [en la gala anterior] y nadie me preguntara si estaba bien", siguió Raquel. "No me gusta el juego sucio que estás practicando", se defendió Vázquez.

La invitada sugirió a "Jorgito" que "no dramatizase...". Sin embargo, el momento más tenso se produjo cuando Raquel le pidió que "no le acercara la mano mucho", cuando Jorge Javier no estaba haciendo ningún gesto especial.

"Si no estás cómoda, creo que no deberías venir", contestó el presentador, que por primera vez se quedó en un plató descolocado. "No me voy a levantar ahora como que me echas por robar una camiseta en el Bershka", contestó ella. "¡Pero qué tramposa eres!", lamentó el presentador de Telecinco. "¡Tramposo tú, que ni me miras!", contestó ella. "No pensaba que fueras así. No pensaba que fueras tan tramposa".

Después de la pausa publicitaria, y sin Raquel en plató, Jorge Javier explicó el terrible momento que acababa de vivir. "Si no le gusto, está en su derecho, lo que no puedo entender son esas acusaciones que ha lanzado sin fundamento, intentando manchar e insinuar cosas", dijo. "Me tiembla la voz. Estoy en shock. Jamás lo hubiera pensado".