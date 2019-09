Hugo Castejón, expulsado de 'GH VIP': adiós al concursante más conflictivo Ecoteuve.es 27/09/2019 - 0:12 0 Comentarios

Noemí gana el cara a cara y seguirá una semana más en el reality de Telecinco

Hugo Castejón es historia en GH VIP. El concursante más polémico de la edición perdió contra Noemí Salazar, que continúa en la casa más famosa de la televisión, al menos una semana más.

"Es un resultado malo. No ha salido bien. No me he fallado a mí en mis principios. Doy las gracias a todos los que me han apoyado", dijo Hugo Castejón tras escuchar su nombre.

La expulsión de Hugo se produjo en el último momento. La gala comenzó con unos porcentajes pero a mitad del programa se produjo un sorpasso. En cualquier caso, las votaciones estuvieron muy ajustadas.

Hugo Castejón, protagonista de dos semanas llenas de conflictos

Con la salida de Hugo, desaparece la pieza más conflictiva de GH VIP. Castejón tenía a toda la casa en contra, excepto a Dinio y Adara, sus únicos aliados.

Las broncas eran constantes y la situación comenzaba a hacerse insoportable para los espectadores, que veían que el concurso se quedaba enquistado en el conflicto y las tramas no avanzaban más allá de los gritos vacíos de contenido entre el grupo mayoritario y Hugo.