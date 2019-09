El nuevo cambio de look de Pepitator a lo 'Raffaella Carrà': "Ya no soy una chica fina" Ecoteuve.es 26/09/2019 - 18:43 0 Comentarios

La entrenadora de los famosos vuelve a someterse a una transformación física

Pepitator sigue buscando un look con el que sentirse cómoda y encontrar el amor en la sección que ella protagoniza en Sálvame: Un príncipe para Pepicienta. La entrenadora de los famosos se ha vuelto en poner en mano de Manuel Zamorano como hace unas semanas.

"Soy el encargado de sacar la cenicienta que lleva dentro", ha dicho el estilista. "Mi misión es pulir unas cosas. Me encantaría sacar el potencial que tienes". "A mí, tipo Terelu Campos o Lydia Lozano no me gusta", se ha quedado Pepa Sanz.

Lea también: Una cámara de 'Sálvame' golpea la cabeza de María Patiño en directo: "¿Me puedo ir a casa?"

Después de someterse a una micropigmentación en las cejas y cambiar de peinado por completo, Pepitator ha aparecido en el plató de Telecinco con un aspecto que poco o nada tiene que ver al anterior.

"El pelo era lo más difícil que he visto en mi vida. Llevaba tinte negro, tinte marrón, mechas amarillas, mechones negros...", ha explicado Zamorano. "En una hora, he hecho cuatro decoloraciones para levantar ese color y lleva tres tonos de rubio". El look de 'Pepicienta' se ha ganado los piropos de Belén Esteban y Lydia Lozano: "¡Pepi, qué guapa estás!".