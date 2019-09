Una cámara de 'Sálvame' golpea la cabeza de María Patiño en directo: "¿Me puedo ir a casa?" Ecoteuve.es 26/09/2019 - 18:04 0 Comentarios

La colaboradora se lleva un buen susto a la vuelta de un vídeo de 'GH VIP 7'

Los espectadores de Sálvame han estado a punto de ver otra desgracia en directo. Si Chelo García Cortés sufrió una caída que le llevó al quirófano y hace unas semanas Lydia Lozano fue trasladada al hospital por otro batacazo, este jueves María Patiño casi sale escalabrada.

Todo por culpa de la grúa, un tipo de cámara que se mueve gracias a un brazo extensible por el plató. Ha sido después de ver un vídeo de GH VIP 7. De repente, se ha escuchado un grito que se sumaba a la cara de susto de Anabel Pantoja.

La cámara había chocado con la cabeza de María Patiño. "¡Ay, te prometo que yo no me he movido, ha sido la cámara!", gritaba enfadada la colaboradora. "¡Te ha dado?", preguntaba Carlota, que pedía tranquilidad.

Afortunadamente, no ha habido que lamentar lesiones y todo ha quedado en una pequeña anécdota. "¿Me puedo ir a casa?", reía Patiño.

El accidente de Patiño con la cámara recuerda al de Mercedes Milá

A muchos, este momento les habrá recordado a otro muy similar que vivió Mercedes Milá. La presentadora se golpeó la cabeza con una cámara durante una gala de la décima edición de Gran Hermano aunque la 'colisión' fue mayor: "Vaya leche me dado el tío. Ha sido mi culpa. Perdóname por hacerme la graciosa", dijo. [VÍDEO]