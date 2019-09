La respuesta de Toñi Moreno a los ataques de Alejandro Albalá: "Me gusta más Kiko" Ecoteuve.es 26/09/2019 - 15:13 0 Comentarios

La presentadora de 'Myhyv' manda un mensaje al ex de Sofía Suescun

Toñi Moreno ha interrumpido este jueves el transcurso de Mujeres y hombres y viceversa para enviar un mensaje a Alejandro Albalá después de que el director del programa de Cuatro le advirtiera de que el joven había publicado unos vídeos en Instagram en los que la atacaba.

"Me acaba de decir Javi que Alejandro Albalá me ha puesto a parir. ¿A mí?", exclamó sorprendida la presentadora intentando preguntar a sus colaboradoras si sabían por qué la había criticado. La andaluza llegó a la conclusión de que Albalá se habría enfadado por decirle a Sofía Suescun que "al fin había encontrado un novio con oficio".

Lea también: Sandra Barneda cubrirá la baja de Toñi Moreno y coincidirá con su ex Nagore Robles en Mujeres y hombres

"Es una realidad, sin ir más lejos", comentó la navarra antes de que Toñi se dirigiera a las cámaras para responder al ex de la ganadora de GH16 y SV 2018.

"Alejandro hijo, me gusta más Kiko Jiménez. ¿Qué le hago? Pero que yo no soy nadie...", aseguró la presentadora. "¡Olé Toñi! Lo que faltaba es que no pudieras dar tu opinión", le dijo Sofía. "Si él quiere venir, que venga, que nosotros le hemos tratado siempre con mucha educación", concluyó Moreno antes de seguir con los contenidos del programa.