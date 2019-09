Mediaset ficha ahora a la hija de Raquel Bollo: así será su reality en Mtmad Ecoteuve.es 14:46 - 26/09/2019 0 Comentarios

La joven tendrá su propio canal en el que mostrará su vida mediante vídeo

Telecinco es el canal de televisión que mayor contenido del mundo del corazón ofrece. Es por ello que intentan que nuevas identidades se adhieran a ellos para renovar algunos rostros del canal de Mediaset. La última estrategia de la compañía es integrar en sus filas a los vástagos de aquellas personalidades más célebres.

Alma Bollo es la última incorporación de Mediaset. La hija de la colaboradora de Sálvame tendrá su propio canal de Mtmad en el que mostrará a sus seguidores sus quehaceres diarios. Así lo ha manifestado a través del primer vídeo: "Aquí estoy para contaros un poco sobre mí, sobre mi vida y para compartir ciertos momentos de mi vida, que es lo que más feliz me hace".

Lea también: Alejandra, la hija de Terelu, rechazó concursar en 'Supervivientes 2019'

Alma Bollo sigue los pasos de Alejandra Rubio

La joven asegura que no está acostumbrada a las cámaras pese a que su madre trabaje en televisión. Además, Alma ha desvelado a sus seguidores los motivos por los que ha accedido a mostrar su vida en Mtmad: "Siempre se me ha relacionado con este mundo, mi madre es quien es y trabaja en la tele. Yo siempre me he intentado mantener en un segundo plano y por eso no es tan fácil".

De ese modo, la hija de Raquel Bollo sigue los pasos de Alejandra Rubio, Gloria Camila e Isa Pantoja. La retoño de Terelu Campos accedió a tener un canal en Mtmad en el que habla sobre su vida. Por otra parte, la hijas de Rocío Jurado e Isabel Pantoja son más asiduas a los platós de televisión y a las entrevistas en los distintos medios de comunicación.