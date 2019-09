Thais Villas saca a la calle a Amaia ('OT'): ¿es tan famosa como parece? Ecoteuve.es 14:50 - 26/09/2019 0 Comentarios

La cantante expresó cómo vivió su salto a la fama y las consecuencias que esta acarrea

Thais Villas recibió a Amaia Romero como primera invitada de la nueva sección que realizará en El Intermedio. Ambas recorrieron las calles del centro de Madrid con un objetivo: saber si la ganadora de OT 2017 es tan famosa para la gente como parece.

El primero en pararse con ellas fue un hombre de avanzada edad. Pese a no saber exactamente el nombre de la cantante, si que recordaba que representó a España en el festival de Eurovisión y de haberla vista alguna vez en la televisión. Además, el hombre aseguró que no compraría un disco de la pamplonica ya que no tiene tocadiscos.

Más tarde, se encontraron con una joven que les pidió una instantánea junto a ellas. La chica desveló que sigue a la cantante desde Operación Triunfo y que lo veía desde Francia. Por último, se toparon con una chica que no la reconoció y alegó que "no usamos mucho la tele, solo para las noticias y El Intermedio".

Amaia cuenta cómo vivió su salto a la fama

No obstante, antes de recorrer las calles de la capital, Amaia habló con Villas sobre el disco que acaba de sacar al mercado, Pero no pasa nada. La ganadora de OT 2017 aseguró que "no sabía qué título ponerle y no quería que fuera una palabra suelta" y añadió que 'Pero no pasa nada' es algo que repite mucho desde que era muy pequeña, porque "soy una persona que lo tiende a relativizar todo mucho".

Respecto a su salto al estrellato, Romero aseguró que, como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas: "Lo mejor es que te invitan a todos los sitios, y que conoces a gente a la que antes admirabas muchísimo y te sientes igual a ellos".

Por último, la cantante narró una anécdota que califica como la peor que ha vivido desde su salida de la academia: "Había gente que se alojaba en los mismos hoteles que nosotros y una vez, de madrugada, tocaron a la puerta de la habitación para pedirme una foto. Fue un poco loco, no me acuerdo ni qué dije", confesó.