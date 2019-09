Adara estalla contra Mila Ximénez en 'GH VIP': "Estás amargada y vas siempre con cara de culo" Ecoteuve.es 13:38 - 26/09/2019 0 Comentarios

La suciedad ha hecho que las concursantes protagonicen una fuerte disputa

La relación entre Mila Ximénez y Adara Molinero ha sido cordial desde el comienzo de GH VIP 7. A pesar de que ellas no tienen mucho en común, solo habían mantenido disputas durante las galas. No obstante, la suciedad de la casa ha provocado un fuerte enfrentamiento entre ellas y los espectadores han podido verlo a través del canal 24 horas.

Todo comenzó cuando la colaboradora de Sálvame estaba fregando los platos y se quejó de la falta de higiene por parte de algunos concursantes: "No entiendo esta gente que está todo el día maqueándose y luego vienen a tomar un café y lo dejan lleno de mierda y de moscas. La limpieza es para todos. Ya me voy a cabrear", empezó diciendo.

Adara se encontraba en el jardín y tras escuchar las palabras de Mila no dudó en contestar: "Ya lo hemos hablado esta mañana. Estás todo el día igual, ya han fregado la cocina". Fue en ese momento cuando Ximénez se enfadó y aseguró que dirá "lo que le dé la gana, ya que está en su casa y puede hacer lo que quiera.

Adara y Mila, enzarzadas por la limpieza de la casa

"Estás todo el día quejándote. Pones de mal humor a cualquiera. Cállate un rato ya, tía. Relájate un poco. Estás amargada y todos los días tenemos que ver tu cara de culo", respondió la joven alegando estar cansada de la actitud de la tertuliana de televisión.

La contestación de Mila no se hizo esperar y atacó a Adara con su físico: "¿Tú te ves miras en el espejo por las mañanas? Guapa, mírate el careto porque da miedo" y expresó que no está amargada pero que no le gusta la suciedad y por eso está harta de el pasotismo del grupo.