Las redes se ceban a críticas con María Pedraza en 'Toy Boy': "Nadie se la puede creer"

Aunque el primer episodio de Toy Boy convenció a buena parte de la audiencia (anotó un correcto 13,6%), las interpretaciones de Jesús Mosquera y, en especial, de María Pedraza, no cosecharon buenos comentarios en redes sociales.

Pese a ser una de las actrices españolas que tienen un futuro prometedor, los seguidores de la serie de Plano a Plano suspendieron a María Pedraza. Muchos no terminaron de ver su salto interpretativo como estudiante en Élite a abogada experta en Toy Boy.

Todo lo contrario ocurrió con Cristina Castaño , que da vida a Macarena, "una persona muy poderosa, todo un tiburón", según explicó a ECOTEUVE.ES. Pedro Casablanc también se ganó los piropos en su pequeña participación.

Lea también: Jesús Mosquera, un 'Toy boy' al desnudo: "Quiero una carrera como la de Álex González"

Aunque está por ver el desarrollo del personaje en la serie, estos son algunos de las valoraciones más críticas a María Pedraza.

Con todo mi respeto pq me gusta Maria Pedraza, pero es poco creíble que sea abogada de un gran bufete no? #ToyBoy

De verdad que no me mola ser hater pero es que a María Pedraza da igual la serie/ peli en la que la vea que no vocaliza ni para atrás. No se si solo me pasa a mí xd #ToyBoy