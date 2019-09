El bochornoso fallo de Cristina Medina y Myriam Gallego en 'Pasapalabra' Ecoteuve.es 11:45 - 26/09/2019 0 Comentarios

Las actrices no lograron desvelar la canción de 'Atrapado en el tiempo'

Rafa Castaño y Orestes Barbero siguen luchando por llevarse el codiciado bote de Pasapalabra que ya supera el millón de euros. Es por ello que los concursantes buscan lograr el mayor número de segundos posibles durante las pruebas que preceden al famoso Rosco.

En esta ocasión, los aspirantes al bote contaban con la ayuda de Myriam Gallego y Cristina Medina. Las actrices no lograron acertar la canción que se escondía en la prueba musical del programa, a pesar de que estaba estrechamente ligada con el cine, su profesión. Las críticas de los espectadores fueron mayores por ese motivo.

Cristina Medina asegura que no quiere ver Atrapado en el tiempo

Christian Gálvez les dio varias pistas para que así pudieran acertar la canción que suena en Atrapado en el tiempo, película de éxito protagonizada por Bill Murray. Para ello, el conductor del programa les dijo que "la marmota Phil predice el tiempo que hará en invierno" y "capturado en la misma etapa horaria".

Sin embargo, ninguna de las dos consiguió acertar la canción. Una vez finalizada la prueba, el presentador piropeó Atrapado en el tiempo calificándola como "peliculón" y Medina desveló que no la conocía. "No la he visto y no tengo intención de verla". Myriam Gallego dijo que sí conocía la película pero que no recordaba la canción.