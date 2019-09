Tomás Roncero estrena 'hit' en honor a Vinicius en 'El chiringuito' de Pedrerol: "¡Oh, oh, Vini, te quiero cantar!" Ecoteuve.es 26/09/2019 - 11:01 0 Comentarios

El colaborador rivaliza con Cristóbal Soria y su tema '¿Y Vinicius pa´cuando?'

La joven perla del Real Madrid consiguió romper su sequía con el gol ante Osasuna

En tan solo una semana, el madridismo ha pasado de las lágrimas por la derrota ante el PSG a la alegría por las victorias al Sevilla y Osasuna que le han aupado hasta el liderato en LaLiga. Sin embargo, el triunfo ante el equipo rojillo se vivió con mayor entusiasmo por los goles de los jóvenes talentos Rodrygo y Vinicius.

Precisamente, este último rompió a llorar en el césped del Bernabéu tras romper una sequía de ocho meses y ser cuestionado por los espectadores. De ahí a que hace meses, Cristóbal Soria compusiera en El chiringuito de Pedrerol un tema dedicado al futbolista brasileño: "¿Y Vinicius pa´cuando?".

Por eso, Tomás Roncero se volvió eufórico este miércoles y se tomó su particular revancha lanzando una canción que no dejó indiferente a nadie. En riguroso directo, el colaborador se levantó de la silla para entonar la letra al ritmo del piano de Edu del Val.

"Oh, oh, Vini, te quiero cantar. Tú golazo ha sido especial. Tus lágrimas me han conmovido y a Soria lo vas a amargar. Oh, oh, Vini, te quiero cantar... Tú has sido principio y final", cantó.

Todos aplaudieron a Roncero, excepto Soria, que se mantuvo indiferente con su abanico en su sitio. Minutos más tarde, Pedrerol pidió a Fermín que lanzara una encuesta en redes sociales para ver qué tema gustaba más... y ganó el del exdelegado del Sevilla con un 63%.