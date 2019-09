La lección de Cintia en 'First Dates': "Estoy muy contenta con mi físico" Ecoteuve.es 11:14 - 26/09/2019 | 11:54 - 26/09/19 0 Comentarios

"La gente da por hecho que por estar gorda tengo que sentirme fatal", explicó en el programa

Cinta, una sevillana de 22 años, llegó al restaurante de First Dates dando una lección de seguridad. "La gente da por hecho que por estar gorda tengo que sentirme fatal y que no voy a querer mirarme a los espejos. Tengo un ego tremendo y estoy muy a gusto con mi físico aunque nadie se lo crea".

Durante los primeros minutos, la joven habló con Carlos Sobera y le dijo que "soy una pringada, en el mejor sentido de la palabra". Además, quiso compararse con personajes de cine para que la conociera mejor: "¿Sabes las películas americanas de instituto en las que hay una chica que no tiene muchos amigos y aún así es súper guay? Pues esa soy yo".

El presentador dio la oportunidad a Cinta de hablar por teléfono con un chico y con una chica y que fuera ella la encargada de decidir con quién tendría la cena. La sevillana decidió conocer a Katherine que entró con muchos nervios pero con el transcurso de la cita fue tranquilizándose.

La desastrosa vida sentimental de Katherine

Katherine le contó a Cinta cómo había sido su vida amorosa: "Mi primera pareja, que era una chica, me puso los cuernos con su prima política; la segunda fue un chico y me puso los cuernos con mi amiga, que la dejó embarazada; y mi última pareja, hace ya más de cinco años, fue también un chico que me engañó con una amiga de la universidad".

Por su parte, la sevillana narró su experiencia en el amor aunque dista mucho de la de Katherine: "Creo que a mí nunca me han engañado, además, mis últimas relaciones eran abiertas así que no podían engañarme". Estas confesiones acercaron a las jóvenes y decidieron tener una segunda cita fuera del programa para seguir conociéndose.