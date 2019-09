El fatal desenlace de una caótica cita en 'First Dates': "Es un soso y un aburrimiento" Ecoteuve.es 10:37 - 26/09/2019 0 Comentarios

Beatriz tuvo que acudir al baño para poder desahogarse con una amiga suya

First Dates recibió este miércoles a dos jóvenes dispuestos a buscar el amor en el dating de Cuatro. No obstante, la cita no fue como esperaban, dado que Marc era muy parado y no tenía la iniciativa suficiente para Beatriz. La comensal se ausentó durante unos minutos de la cena para llamar a una amiga y poder desahogarse.

El primero en llegar fue Marc, un diseñador de joyas que habló con Lidia Torrent de sus relaciones sentimentales: "Estuve en pareja 10 años y la separación fue difícil, por suerte ahora estoy mejor que cuando estaba con ella" y añadió que "me gustaría encontrar una chica simpática y divertida, que le guste reírse".

Minutos más tarde llegó Beatriz, una madrileña con mucho carácter y gran capacidad de resolución ante los problemas. Ambos comenzaron a hablar sobre las aficiones y el sexo y fue en ese instante cuando ella se fue al baño para llamar a una amiga y contarle cómo estaba transcurriendo la cita.

Beatriz se desahoga con una amiga sobre su cita

"Madre mía qué cuadro. Estoy por pedir un sacacorchos a Matías para sacarle las palabras. Me estoy aburriendo", expresó Beatriz mientras Marc le esperaba para proseguir con la cena y añadió que "le falta alegría al cuerpo Macarena'".

Finalmente, Marc y Beatriz se volvieron a ver para decidir si ambos querían seguir conociéndose. La primera en expresar su parecer fue la madrileña: "No tendría una segunda cita con Marc porque me parece un aburrimiento. Es un chico muy soso y hay que estar sacándole las palabras cada dos por tres".

Por su parte, el gerundense tampoco quiso seguir conociendo a la joven porque "la distancia es muy importante para mí y no he visto que hubiera suficiente feeling para hacer todo ese viaje".