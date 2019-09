El enfado de Esperanza Gracia con Cabify por 'trolearla' en Twitter: "No me vaciléis" Ecoteuve.es 19:17 - 25/09/2019 0 Comentarios

La plataforma recibe una lluvia de críticas tras vacilar a la futuróloga

Esperanza Gracia, la conocida vidente de Mediaset, se ha cogido un rebote tremendo después de una inocente pregunta por Twitter a Cabify, la empresa con vehículos con conductor cuyos usuarios pueden solicitar el servicio a través de una aplicación en el móvil.

Y es que Esperanza tenía una duda sobre las tarifas. "¿Cómo puede haber esta diferencia de precio porque dicen que hay alta demanda y apenas tuve que esperar?", preguntó adjuntando también un recibo cuyo precio base era de 9,10 euros pero que con el suplemento de alta demanda ascendió a 14,62 euros.

Lejos de resolver la duda, el community manager de la compañía decidió 'trollear' a la futuróloga respondiendo de la siguiente forma: "Afortunadamente, en Cabify todos nuestros usuarios sois adivinos y podéis saber cuánto vais a pagar antes de comenzar el viaje".

Claro que esta 'respuesta' no convenció nada a Esperanza, sino que además, la cabreó por completo: "Venga no me vaciles, dame una respuesta o no digáis nada". El cruce de mensajes ha desatado una lluvia de críticas acerca la imagen pública de Cabify.

