Surrealista conexión de Telemadrid a las puertas de un after: "Hay apuñalamientos, pero entre colegas" Ecoteuve.es 25/09/2019 - 18:56

Una reportera acudió a las puertas de un local clandestino en el barrio de Lavapiés

Buenos días Madrid, el matinal de Telemadrid, ha vivido este miércoles una conexión surrealista a la salida de un after en el barrio de Lavapiés. En realidad, se trata de una discoteca clandestina oculta tras una tienda de bisutería y que, pese a haber sido clausurado, sigue abierto.

"Alertados por la presencia de las cámaras, han desalojado todo el after y han sacado a todos estos chavales", decía la reportera advirtiendo a los chicos que se encontraban ahí que quien no quisiera salir, "que no salga".

"Lo único que puede pasar es cualquier cosa", ha dicho uno de ellos a lo que se sumaba otro inmediatamente después: "A mí me gusta la cámara. Me gusta que me enfoquen".

"El after causa muchos problemas a los vecinos en cuanto a que hay muchas peleas y follones todos los días, incluso ha habido apuñalamientos. Los vecinos dicen que se han encontrado con reguero de sangre", ha proseguido la periodista.

Fue en este instante, cuando el joven asiduo al local tomó, de nuevo, la palabra con cierta guasa: "Hay apuñalamientos, pero entre coleguillas, con la tontería".

Preguntado por las molestias a los vecinos, el muchacho respondió: "Tú le pinchas, él te pincha... Tampoco es nada del otro mundo". Ante las mofas, la reportera ha dado por terminada la entrevista improvisada: "Para que os hagáis una idea, si queréis comprobar si era un after o no a la vista está" [VÍDEO]