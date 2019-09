Lydia Lozano abandona llorando 'Sálvame' tras ser acusada de "delincuente cibernética" por Belén Ro Ecoteuve.es 25/09/2019 - 18:38 | 18:58 - 25/09/19 0 Comentarios

La tertuliana se quejó de que su compañera no denunciara los ataques de su club de fans

Lydia Lozano ha vivido este miércoles un auténtico calvario en Telecinco. La tertuliana ha abandonado llorando el plató de Sálvame después de que Belén Rodríguez la acusara de ser una "delincuente cibernética" por los ataques e insultos que está recibiendo desde la cuenta de Twitter del club de fans oficial de la canaria.

"¿Les pasas fotos de tus vestidos y no les dices que dejen de insultar a tu compañera?", le preguntó Belén Esteban. "Es que si la representan a ella, Lydia también es partícipe del delito y se convierte en otra delincuente. Y si no, que no lleve tu nombre", añadió entre gritos Belén Ro en un comentario que provocó que Lozano rompiera a llorar y se levantara de su silla para abandonar el estudio.

Lea también: Caída de Lydia Lozano en Sálvame: la colaboradora, trasladada al hospital

Belén Rodríguez salió detrás de ella y Lydia le reprochó que no la hubiera llamado por teléfono para dejarla en evidencia en directo delante de las cámaras del programa. Fue entonces cuando la tertuliana le pidió perdón por llamarla "delincuente": "Lo que quería decir es que tu club de fans está cometiendo un delito y si tú no lo condenas, eres partícipe de ello", explicó al tiempo que Lydia aseguraba no saber que la habían insultado.

Lydia Lozano se dirigió entonces a su club de fans para pedirle entre lágrimas que nunca más hablaran de sus compañeros "ni para bien, ni para mal": "Yo estoy en contra del insulto, lo he dicho siempre. Sabéis que en mi vida e insultado a nadie, ni dentro ni fuera", afirmó la periodista dando por zanjado el asunto.