El consejo de Ana Rosa a Isabel Pantoja en su guerra con Isa P: "Parad esta batalla mediática"

La presentadora de Telecinco se moja en el conflicto familiar de Cantora

El Programa de Ana Rosa sigue abordando en su club social la gran guerra que ha estallado en Cantora entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera e Isa P. La presentadora de Telecinco ha tomado partido en la situación y ha lanzado un consejo a la tonadillera después de los cruces de acusaciones que se han producido entre todas las partes.

"Cuando las cosas están tensas, todo es más difícil. ¿Pero no sería mejor que madre e hija se encerraran en una habitación y hablaran de sus cosas en vez de estar en una batalla mediática familiar? Luego también Isa debería reflexionar sobre por qué está sola", ha empezado diciendo antes de dirigirse especialmente en la cantante de Ahora estoy mejor.

"No todo el mundo tiene la razón. Yo no sé quién la tiene, no tengo idea. Lo único que sé es que Isa P sí sabía que su madre no iba a ir. Otra cosa es que le moleste que no haya ido o que tuviera la esperanza de que aparecería en el último momento", afirmó en alusión a la presentación del primer single de la joven.

"Cuando se empiezan a usar los teléfonos escacharrados y que uno dice una cosa y otro la amplia y cambia... es mejor hablar directamente", declaró la presentadora. "Rosales no tiene intención de llamar a su cuñada. Va a hacer caso al consejo de ocuparse de Kiko Rivera y que ellos lo arreglen sin intermediarios", informó Pepe del Real. "Pues muy bien", remató Quintana.