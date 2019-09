Alba Carrillo, obligada a abandonar la casa de 'GH VIP' Ecoteuve.es 25/09/2019 - 15:22 0 Comentarios

La concursante ha salido acompañada de miembros de la organización del reality

Alba Carrillo ha tenido que salir de la casa de GH VIP, en la que está desde hace quince días, desde que arrancó el reality de Telecinco. La modelo y colaboradora de televisión ha dejado las instalaciones de Guadalix de la Sierra para atender un asunto judicial que tenía pendiente.

La organización de GH VIP era conocedora de esta necesidad de Alba Carrillo, una cita que tenía pendiente desde hace tiempo y a la que no podía faltar este miércoles.



Alba Carrillo ha dejado la casa de Guadalix acompañada por miembros del equipo del programa y ha permanecido aislada para que no se 'contaminara' de la información del exterior.



De lo único que no hay temor de que se entere es de la boda de su ex, Feliciano López, que contrajo matrimonio el pasado fin de semana. El programa se encargó de mostrarle en directo, el pasado domingo, la foto de la boda del tenista, con el consiguiente enfado de Alba Carrillo.