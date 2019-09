La hija de Manuela Carmena visita 'La Resistencia' y saca a la luz un desastroso casting de Broncano: "Es terrible" Ecoteuve.es 25/09/2019 - 10:54 0 Comentarios

Eva Leira y Yolanda Serrano, influyentes directoras de casting, fueron entrevistadas en #0

David Broncano recibió este martes la visita de dos de las directoras de casting de cine y televisión más influyentes de España, Eva Leira y Yolanda Serrano. Ambas son las 'descubridoras' de actores como Dani Rovira, Quim Guitérrez, María Valverde, Andrés Velencoso o Jesús Castro, entre tantos muchos otros.

Sin embargo, uno de los datos que pilló por sorpresa al presentador de La Resistencia es que una de ellas, Eva Leira, es la hija de una política muy conocida de este país. "¿Tu madre es Manuela Carmena?", preguntó incrédulo el cómico al leer algunas reseñas biográficas de la invitada que circulan por Internet. "Ahí está", respondió la cineasta llevándose una gran ovación del público presente en plató. "¿En serio? ¡No lo sabía!", aseguró el humorista.

"Entonces eres hija de mi mejor amiga", le recordó Broncano. "Claro, yo os he seguido mucho y le dije a mi madre que esa idea tuya del dúo cómico es genial, seríais un dúo cómico grandísimo", afirmó Leira. "El otro día hablé con ella para ver cuándo empezábamos la gira por teatros pero dice que no quiere, que está todavía con movidas. A mí me encantaría", reconoció.

"Tú imagínate a tu madre y a mí ahí en un polideportivo contando chistes. Tu madre rapeando...", bromeó el de Orcera. "Ahí a tope, me lo imagino todo", señaló la hija de la exalcaldesa de Madrid. "¿Alguna vez ha hecho algún cameo?", preguntó Broncano mientras la invitada aseguraba que no. "Es que debe ser raro hacer una prueba de cámara a un familiar", remató el presentador.

Youtube Video

Eva y Yolanda sacan a la luz un casting de Broncano

En su visita a La Resistencia, Eva y Yolanda compartieron con el público de #0 un comprometedor vídeo de David Broncano: una prueba de casting que realizó hace unos años el cómico para una película. "Aquello fue un desastre porque fui sin haberme aprendido ni el texto", explicó el presentador.

Yolanda Serrano recordó entonces que no fue sólo un día, sino dos, ya que tuvo que acudir a una segunda prueba con el texto ya aprendido. "Entre un día y otro aquello parecían géneros distintos", vaciló Broncano antes de permitir que se emitieran los vídeos de su desastroso casting. "Es terrible, pero me lo pasé bien", confesó el cómico.