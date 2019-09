El sucio plan de 'El Cejas' contra Hugo Castejón en 'GH VIP': "Voy a desquiciarlo para que me pegue y lo echen" Ecoteuve.es 25/09/2019 - 10:12 0 Comentarios

El joven planeó una trampa contra el cantante para provocar su expulsión

Los concursantes de GH VIP ya no saben qué hacer para neutralizar a Hugo Castejón, cuya burda estrategia de colocarse a toda la casa en su contra está siendo de lo más efectiva. Lejos de ignorarlo y evitar entrar en su juego, el grupo mayoritario no deja de conspirar contra él para que acabe siendo expulsado del reality.

La situación ha llegado a tal punto que alguno de ellos ha planeado incluso llevar a cabo una sucia artimaña para intentar quitárselo de encima. Durante el Límite 48 Horas de este martes, Jorge Javier compartió con los habitantes de Guadalix unas imágenes en las que El Cejas explicaba a sus compañeros que iba a provocar a Hugo para que este le agrediera y así la dirección del programa efectuara su expulsión disciplinaria.

"Esta semana voy a desquiciar a Hugo para que me pegue un tortazo... Como le eche cuento y me tire al suelo, la audiencia lo va a ver como un tío de 40 años que está pegando a un niño de 18 y lo van a echar a la calle", aseguró el youtuber, que pareció olvidar por un momento que las cámaras le estaban grabando y el público de GH iba a enterarse de su torpe jugarreta.

Jorge Javier dio a Diego la posibilidad de retractarse en directo, pero sus palabras no sonaron a arrepentimiento: "El Súper nos dijo que nosotros mismos pusiéramos la solución y como no la hay, porque este señor no entra en razones, lo único que se me ocurría era eso", se justificó el joven. "Has quedado retratado como un tío falso", le recriminó Hugo al enterarse de lo sucedido.