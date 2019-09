Mila Ximénez, una vida en el "infierno": "Me salvó la llamada de 'Aquí hay tomate" Ecoteuve.es 25/09/2019 - 9:48 0 Comentarios

La colaboradora recuerda los momentos más duros de su trayectoria personal

Mila Ximénez trazó la curva de su vida en GH VIP, una prueba a la que se someten los concursantes del reality y en la que cuentan cómo ha sido su trayectoria personal. La de Mila estuvo marcada por altibajos constantes.

La colaboradora explicó que vivió una primera relación sentimental con la que fue muy feliz hasta que "una noche me di cuenta que era un tortura. Mi mundo cayó al infierno".

Ximénez comenzó a recuperarse cuando comenzó su historia con Manolo Santana, una parte de su vida con la que, asegura, ahora se está reconciliando. "Sé que fue un matrimonio a la ligera, él venía de una relación rota que no superó, yo venía de una relación que fue un infierno y nos juntamos dos personas que queríamos convivir, pero creo que ninguno de los dos estábamos preparado para eso Yo no había vivido nada y cometí el error de quererlo vivir todo con él Me sentí libre como un pájaro, él me dejaba libertad, pero utilicé esa libertad mal gestionada", explicó.



"Con el nacimiento de Alba, mi hija, me subí al cielo más infinito. Pensé que había acertado y me dedique en cuerpo y alma a ella, y a su padre", relató. Después vino su separación de Santana y se produjo, entonces, la caída a uno de los peores momentos de su trayectoria. "Perdí el timón de mi vida. Fueron 10 años muy difíciles de los que no me acuerdo de casi nada. Pensé que no iba a levantar cabeza".

'Aquí hay tomate' "salvó" a Mila Ximénez

La televisión se cruzó en su camino en 2003 y comenzó otra etapa de alza. "Apareció Aquí hay tomate. Me llamó Raúl Prieto, que fue el salvador de mi vida. Y de repente empezó a subir con el trabajo muchísimo y empecé a estar otra vez bien. Estaba en Crónicas Marcianas, empiezo a subir y se mueren mis padres con 8 meses de diferencia cada uno".

"El pico de mi vida más alto es cuando nacen Alexander y Victoria, nunca pensé que podía ser tan feliz y tener a gente que me quisiera, y me llamaron abuela. La felicidad era completa. Y ahora me pregunto: ¿por qué me estoy ahogando como lo estoy haciendo aquí?", dijo sobre su participación en GH VIP. Jorge Javier le recordó que antes del reality ella se mostraba "cansada" de su trabajo en Sálvame.