Jesús Mosquera, un 'Toy boy' al desnudo: "Quiero una carrera como la de Álex González"

ECOTEUVE.ES entrevista al protagonista de la nueva serie que Antena 3 estrena hoy

"He pedido a mi entorno que si ven que se me va la pinza, me pongan los pies en el suelo"

"Ser stripper es un trabajo más; hay que enseñar y ya está", dice el actor

Toy Boy llega a Antena 3 este miércoles. La nueva serie de los creadores de Allí abajo pasará el examen de la audiencia días después de que el grupo de comunicación lanzara su episodio piloto en Atresplayer Premium, su plataforma de pago.

Jesús Mosquera es su protagonista junto a Cristina Castaño y María Pedraza. Se trata de un exjugador de fútbol (jugó en el Real Betis B) reconvertido a actor. El personaje le llegó de casualidad mediante un casting realizado en un gimnasio de Málaga donde entrenaba.

Su físico convenció a César Benítez, el productor ejecutivo, para que Mosquera encarnara al stripper protagonista. Por eso, le mandó a Madrid para que realizara un máster intensivo de interpretación durante nueve meses. Y aunque Jesús debuta en ficción luciendo chicha, a él no le importa ni le da vergüenza.

¿Cómo llegó al mundo de la interpretación?

Yo jugaba al fútbol y me salió la oportunidad de hacer un casting para este proyecto. Me presenté y tuve la gran suerte de que me eligieran. Desde el primer día que hablé con César [Benítez], me sentí súper cómodo y pensé que era un cambio en mi vida que me podía aportar muchas cosas positivas.

¿Tomó usted la decisión de apuntarse a esa prueba o alguien le motivó?

Un día, en verano, estaba en la playa y vino un amigo mío a avisarme de que iban a hacer un casting, no me especificó para qué, en el gimnasio al que íbamos. Ese no día no vino la chica, tampoco al día siguiente y, al tercer día, cuando apareció, nos vio entrenando y nos ofreció hacer el casting porque decía que dábamos el perfil de lo que estaban buscando. Pasé pruebas y pruebas hasta aquí.

¿Se había preparado como actor en alguna ocasión?

No, nada, fue fortuito. Cuando hablé con César, me dijo que tenía que irme a Madrid unos meses para prepararme el proyecto porque tenía que interpretar, bailar y ponerme a tono físicamente. Estuve 9 meses en Madrid trabajando con un coach de interpretación, profesores de baile, un entrenador personal

¿No le dio vértigo?

Sí, la verdad es que fue un cambio brutal de una semana para otra. De la reunión en la que hablé con César al día que me fui a Madrid pasó una semana.

¿Alguna vez había pensado que quería ser actor?

Siempre se te pasa por la cabeza cuando ves una película o una serie pero es de pasada, nunca imaginas que puede ser como esto. Pensaba que era imposible llegar ahí, que tenía que tener muchas condiciones que no tengo.

Debuta enseñando cuerpo, ¿es pudoroso?

Soy muy tímido y reservado, incluso a veces la gente piensa que soy serio pero es mi forma de ser. No era el papel que a lo mejor más cómodo me podía sentir pero, como he estado nueve meses preparándome para esto, el día que empecé a rodar ya estaba concienciado de mi personaje. Al final, lo llevas con naturalidad porque ser stripper es un trabajo más, no es algo raro. Hay que enseñar y ya está.

¿Cómo fue grabar las escenas de sexo con Cristina Castaño?

Fue en la primera semana, empezamos por todo lo alto. Pero cuando te encuentras con una persona como Cristina, que va a favor, es todo mucho más fácil. Me he sentido muy cómodo con ella, ha habido química y comunicación.

El equipo técnico es maravilloso, intentan ponértelo todo lo más fácil posible porque son secuencias delicadas. En ningún momento he pasado vergüenza o me he sentido incómodo porque, al final, es algo natural. Son situaciones de nuestra vida privada que todos tenemos pero que no mostramos al público.

¿Qué tal la química con el resto de strippers?

Muy bien, somos una familia. Ellos empezaron un poquito más tarde que yo, vamos a hacer un año juntos. Vamos a entrenar por la mañana juntos, a clases de interpretación, a comer porque después tenemos que bailar tres horas

La serie se ha grabado en Málaga, su tierra. ¿Esto le ha facilitado las cosas?

Sí, estoy súper contento porque estoy cerca de mi familia y de mis amigos. Aparte, estoy enamorado de Málaga, como aquí se vive en pocos sitios.

¿Cómo valora la experiencia?

No hago planes. En su día, pensaba que siempre me dedicaría al fútbol y, al final, estoy en otros proyectos. Haré lo que sienta que me hace feliz. Ahora mismo, no echo de menos el fútbol porque me siento muy bien con lo que estoy haciendo y espero que este sea un largo camino. Estoy aprendiendo muchísimo y me supero día a día.

¿Qué siente cuando se ves en pantalla?

Al principio te ves raro y te da vergüenza pero me gustó, son imágenes muy potentes en las que se ve una fotografía de la serie muy bonita. Me gusta verme a mí y a mis compañeros, me pone los pelos de punta.

¿Cómo cree que va a llevar la popularidad?

Intentaré seguir siendo como soy. A la gente de mi entorno le he dicho que si ven que se me va la pinza, que me pongan los pies en el suelo. Salir en pantalla no significa nada, sigo siendo la misma persona.

¿Teme las comparaciones con Jesús Castro?

No, cada uno tiene unas circunstancias diferentes. El papel que él interpretó es muy diferente al mío. Mi preocupación en el día a día no es esa, no me gusta compararme con nadie, cada uno es distinto.

Como actor novel, ¿qué es lo que más le ha costado?

Respirar, sentirlo, hacerlo tuyo, no hacer cosas porque están escritas en un guion. Cuando empiezas a interpretar, te fijas mucho en ti y a mí me han enseñado que tienes que estar en la otra persona. Si tú estás en la otra persona, estarás bien porque es cuando estarás de verdad.

¿Tiene algún referente en la ficción?

Hay actores super buenos en España. Uno del que puedo decir que me gustaría llevar una carrera como la suya es Alex González, es un chico que ha trabajado muchísimo y se lo ha currado, lleva una carrera espectacular. Tiene una verdad que a mí, particularmente, me gusta mucho.

¿Le han salido nuevos proyectos?

No, ahora mismo no tengo tiempo para nada más que rodar, ir al gimnasio, ensayar bailes, estudiar y prepararme las siguientes secuencias.

¿Sabía bailar?

No, nada, era muy patoso. No me gustaba exponerme ante la gente pero, a base de horas, he conseguido el objetivo.