Pilar Gutiérrez pierde los papeles por las exhumación de Franco y arremete contra Susanna Griso

"¿Pero usted no sabe en qué país vive?", espeta a la presentadora de Antena 3

Pilar Gutiérrez, conocida como la mujer más franquista de España, ha estado rezando toda la mañana, sin éxito, para que el Supremo no autorizase la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.

Pilar Gutiérrez ha valorado la decisión en Espejo público, donde se ha vivido un momento de gran tensión durante su intervención. Gutiérrez se ha enfrentado con el periodista Arsenio Escolar.



"¡Un mausoleo es lo que tiene Napoleón en París y a nadie se le ocurre sacarlo de allí!", ha gritado. "¡Esto no es un mausoleo, ya va siendo hora que se enteren y dejen de mentir! ¡Y para dictadores saque usted al que esta en La Moncloa que ha obligado a los jueces a tomar esta decisión!", ha continuado, muy enfadada.

Pilar Gutiérrez, a Griso: "¿Pero usted no sabe en qué país vive?"

Este comentario sobre los jueces ha provocado que Susanna Griso intervenga. "Tiene una pobre imagen de la democracia española si cree que la Moncloa manda a los jueces del Supremo".



"¿Pero usted no sabe en qué país vive?", ha espetado Pilar Gutiérrez a la presentadora de Antena 3. "¿Usted no sabe que desde Felipe Gonzlález la justicia no es independiente?"